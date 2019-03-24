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"В душе стоит комок невысказанной боли". Эмоциональное письмо Тутберидзе

Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своем Инстаграме опубликовала эмоциональный пост, посвященный своей жизни. В нем она написала о болезни своей матери, об уходе одной из своих учениц, а также о поддержке со стороны друзей и близких.

Менее года назад я написала письмо, хотела поделиться чувствами, которые испытывала на тот период. Мои друзья мне запретили опубликовывать это письмо, посчитав, что это проявление слабости на тот момент. Странные, смешанные чувства в душе. 

Казалось бы вот - апогей спортивных достижений и профессионального счастья, столько лет безостановочной работы, две личных медали на Олимпиаде (золото и серебро). Целых две. Ну, радуйся, ну хотя бы улыбнись. А в душе стоит комок, комок невысказанной боли. И вот, не сдержавшись, я все же пишу. 

В день моего отъезда в Японию на сборы перед Олимпиадой, у моей мамы случился удар, вначале частичная парализация, позже оказалось - рак головного мозга. А дальше? 

Дальше, как в тумане. Моя дочь живет в общеобразовательной школе, чтобы не жить дома одной. Моя мама находится в больнице, в тяжелейшем состоянии. Слезы моей дочери по телефону, которая осталась в Москве, в одиночестве. Борьба за жизнь матери, у которой безутешный диагноз. 

Олимпиада. Медали. Награждение. Люди поздравляют, заглядывают в глаза и ищут ответную радость, а ее как будто нет. Боль....

А по возвращении в Москву - борьба, ежедневная борьба за жизнь, пусть уже и не очень осознанную моей мамы. Мозг отказывается принимать, что мама неизбежно уходит. 
Мой отец не дожил полгода до сочинской Олимпиады, моя мать не смогла осознать и порадоваться за только прошедшую Олимпиаду. 

Дальше - странный уход моих учениц, одну из которых я всем ставила в пример и для которой я честно сделала 200% из 100 возможных в спорте. Обвинения.... От которых больнее уже и не становится. 

Говорят, что бог дает нам по заслугам и силам. Господи, я бесконечно благодарна тебе, что многолетняя работа принесла наивысшие спортивные плоды. И дай нам силы, господи, 
дай нам силы, чтобы перелистнуть эту страницу жизни.

И вот, по прошествии почти года, я могу сказать. Я перелистала. Спасибо моим друзьям, близким и моим родителям, - написала Тутберидзе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Менее года назад я написала письмо, хотела поделиться чувствами, которые испытывала на тот период. Мои друзья мне запретили опубликовывать это письмо, посчитав, что это проявление слабости на тот момент. *** Странные, смешанные чувства в душе. Казалось бы вот- Апогей спортивных достижений и профессионального счастья, столько лет безостановочной работы, две личных медали на Олимпиаде (золото и серебро). Целых две. Ну, радуйся, ну хотя бы улыбнись. А в душе стоит комок, комок невысказанной боли. И вот, не сдержавшись, я всё же пишу. В день моего отъезда в Японию на сборы перед Олимпиадой, у моей мамы случился удар, вначале частичная парализация, позже оказалось - рак головного мозга. А дальше? Дальше, как в тумане. Моя дочь живёт в общеобразовательной школе, чтобы не жить дома одной. Моя мама находится в больнице, в тяжелейшем состоянии. Слёзы моей дочери по телефону, которая осталась в Москве, в одиночестве. Борьба за жизнь матери, у которой безутешный диагноз. Олимпиада. Медали. Награждение. Люди поздравляют, заглядывают в глаза и ищут ответную радость, а её как будто нет. Боль.... А по возвращению в Москву - борьба, ежедневная борьба за жизнь, пусть уже и не очень осознанную моей мамы. Мозг отказывается принимать, что мама неизбежно уходит. Мой отец не дожил пол года до Сочинской Олимпиады, моя мать не смогла осознать и порадоваться за только прошедшую Олимпиаду. Дальше - странный уход моих учениц, одну из которых я всем ставила в пример и для которой я честно сделала 200% из 100 возможных в спорте. Обвинения.... От которых больнее уже и не становится. Говорят, что Бог даёт нам по заслугам и силам. Господи, я бесконечно благодарна тебе, что многолетняя работа принесла наивысшие спортивные плоды. И дай нам силы Господи, дай нам силы, чтобы перелистнуть эту страницу жизни. *** И вот, по прошествии почти года, я могу сказать. Я перелистала. Спасибо моим друзьям, близким и моим родителям.

Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri) 24 Мар 2019 в 8:31 PDT

Напомним, подопечные Тутберидзе заняли первое и второе место на прошедшем в японской Сайтаме чемпионате мира: Алина Загитова завоевала золото, а Элизабет Турсынбаева - серебро. 

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