В «Динамо» прокомментировали смерть президента ФФККР Горшкова
Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Анатолий Гулевский отреагировал на смерть президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.
«Александр Георгиевич был и навсегда останется настоящей легендой отечественного спорта, кумиром многих поколений любителей фигурного катания, гордостью общества «Динамо», которое он представлял на Олимпиаде, чемпионатах мира и Европы. За его успехами и достижениями стояли безграничный труд, огромная работоспособность и сила воли. Он немало сделал для развития физкультурного движения, вел большую общественную работу, поддерживал одаренную молодежь и начинающих атлетов», — цитирует Гулевского ТАСС.
17 ноября стало известно о смерти Горшкова в возрасте 76 лет.
Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.