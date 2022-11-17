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Сегодня, 12:50

В «Динамо» прокомментировали смерть президента ФФККР Горшкова

Виктория Кравченко
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Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Анатолий Гулевский отреагировал на смерть президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

«Александр Георгиевич был и навсегда останется настоящей легендой отечественного спорта, кумиром многих поколений любителей фигурного катания, гордостью общества «Динамо», которое он представлял на Олимпиаде, чемпионатах мира и Европы. За его успехами и достижениями стояли безграничный труд, огромная работоспособность и сила воли. Он немало сделал для развития физкультурного движения, вел большую общественную работу, поддерживал одаренную молодежь и начинающих атлетов», — цитирует Гулевского ТАСС.

17 ноября стало известно о смерти Горшкова в возрасте 76 лет.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.

Александр Горшков (фигурное катание)
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