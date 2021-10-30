«В цирке точно веселей». Траньков жестко ответил фигуристу сборной России

Тренер пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов Максим Траньков прокомментировал слова фигуриста сборной России Дениса Ходыкина, выступающего в паре с Дарьей Павлюченко.

После выступления в короткой программе на «Гран-при Канады» Ходыкин, отвечая на вопрос «СЭ», назвал традиционное парное катание «скучным».

Траньков в Twitter потроллил фигуристов, написав: «В цирке точно веселей...»

Павлюченко и Ходыкин в пятницу представили акробатическую программу, играя образ циркачей.

Тарасова/Морозов и Павлюченко/Ходыкин — соперники в борьбе за попадание в олимпийскую сборную России. Траньков комментирует соревнования в парном катании для Первого канала.