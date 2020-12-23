В Челябинске прошла жеребьевка перед чемпионатом России по фигурному катанию

За день до начала чемпионата России в Челябинской филармонии прошла жеребьевка стартовых номеров. Спортсмены выходили на сцену и брали статуэтки с номерами, сделанные златоустовскими мастерами.

Раньше всех у женщин будет стартовать Камила Валиева — второй, Анна Щербакова вытянула девятый номер, Александра Трусова — 14-й, Дарья Усачева и Елизавета Туктамышева будут завершать соревнования 16-й и 17-й.

При этом всю жеребьевку Щербакова и Трусова, представляющие конкурирующие школы «Хрустальный» и «Ангелы Плющенко», сидели вместе, сделали совместную фотографию и активно обсуждали происходившее. В частности — церемонию перед жеребьевкой, в которой по залу ходила огромная фигура быка, а на стену проецировался портрет Татьяны Тарасовой, «комментировавшей» события вырезанными из репортажей цитатами.

У мужчин основные фавориты сконцентрировались в заключительной разминке — подряд с 14-го по 16-й номер выступят Андрей Мозалев, Михаил Коляда и Александр Самарин. Три основные пары распределились следующим образом: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 5-е, Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 7-е, Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 10-е. Главные фавориты танцевального турнира Александра Степанова и Иван Букин вытащили первый стартовый номер.

В четверг начнутся соревнования у мужчин, танцоров и пар, женщины дебютируют 25 декабря.

(Дмитрий Кузнецов)