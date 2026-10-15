В CAS заявили, что не осведомлены о переговорах Валиевой и ISU
Спортивный арбитражный суд (CAS) не располагает информацией о том, запрашивала ли российская фигуристка Камила Валиева дополнительные разъяснения у Международного союза конькобежцев (ISU) по поводу отзыва нейтрального статуса, сообщает пресс-служба CAS.
«CAS не может подтвердить дату принятия решения независимой спортивной федерацией, однако согласно кодексу CAS срок для подачи апелляции на такое решение составляет 21 день», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Ранее сообщалось, что Валиева может запросить у ISU основания для отзыва нейтрального статуса, после чего обжаловать решение. В таком случае 21-дневный срок подачи апелляции будет отсчитываться с момента получения соответствующих разъяснений.
10 сентября ISU объявил, что Валиева и Марк Кондратюк по итогам индивидуальной проверки перестали соответствовать требованиям для получения нейтрального статуса.
Кондратюк, а также танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин обжаловали решения ISU в CAS.