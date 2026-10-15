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В CAS заявили, что не осведомлены о переговорах Валиевой и ISU

В CAS заявили, что не осведомлены о переговорах Валиевой и ISU

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Спортивный арбитражный суд (CAS) не располагает информацией о том, запрашивала ли российская фигуристка Камила Валиева дополнительные разъяснения у Международного союза конькобежцев (ISU) по поводу отзыва нейтрального статуса, сообщает пресс-служба CAS.

«CAS не может подтвердить дату принятия решения независимой спортивной федерацией, однако согласно кодексу CAS срок для подачи апелляции на такое решение составляет 21 день», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее сообщалось, что Валиева может запросить у ISU основания для отзыва нейтрального статуса, после чего обжаловать решение. В таком случае 21-дневный срок подачи апелляции будет отсчитываться с момента получения соответствующих разъяснений.

10 сентября ISU объявил, что Валиева и Марк Кондратюк по итогам индивидуальной проверки перестали соответствовать требованиям для получения нейтрального статуса.

Кондратюк, а также танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин обжаловали решения ISU в CAS.

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Источник: ТАСС
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Камила Валиева
Фигурное катание
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