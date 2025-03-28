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28 марта, 15:33

В CAS отказались комментировать разбирательство по апелляции Валиевой

Даниил Аршавский
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Спортивный арбитражный суд (CAS) не станет комментировать ход разбирательства по апелляции российской фигуристки Камилы Валиевой в Федеральном суде Швейцарии.

Ранее сообщилось, что адвокаты 18-летней спортсменки сделали запрос о пересмотре решения о ее дисквалификации.

«CAS подтверждает, что Камила Валиева подала ходатайство о пересмотре дела в Федеральный суд Швейцарии. Спортивный арбитражный суд не будет комментировать это дело и дождется окончательного решения Федерального суда Швейцарии», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы CAS.

29 января 2024 года Валиева была дисквалифицирована на четыре года по решению CAS за нарушение антидопинговых правил. Отсчет срока отстранения ведется с 25 декабря 2021 года. Результаты спортсменки начиная с этой даты аннулированы. В октябре 2024 года Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение CAS об отстранении россиянки и обязал ее возместить расходы Международному союзу конькобежцев (ISU) и ВАДА в размере 8 тысяч швейцарских франков.

Камила Валиева.«Допущено процессуальное мошенничество». Зачем адвокаты ворошат дело Валиевой?
Источник: ТАСС
Камила Валиева
Фигурное катание
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