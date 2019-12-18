Фигурное катание
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«В биатлоне достаточно интриг, но стараются не выносить сор из избы». Шипулин — о скандале между Тутберидзе и Плющенко

08:44
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Олимпийский чемпион и депутат Госдумы Антон Шипулин отметил, что все случившиеся в фигурном катании конфликты должны быть урегулированы федерацией этого вида спорта.

— За фигурным катанием, признаюсь, не очень слежу, больше за биатлоном все-таки, — цитирует «Комсомольская правда» Шипулина. — Но знаю, что в фигурном катании болельщиков очень много, и они гораздо активнее. В биатлоне тоже достаточно интриг, но в нашем виде спорта стараются не выносить сор из избы.

Поэтому я здесь я все-таки на стороне федерации, которая должна урегулировать эти конфликты и разговаривать со спортсменами и с тренерами в более закрытой обстановке.

Дополнительная информация

https://www.spb.kp.ru/daily/27069/4138502/

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