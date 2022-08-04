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Сегодня, 11:08

В ассоциации фигурного катания Швеции заявили о непричастности к отмене мастер-класса Трусовой в Стокгольме

Виктория Кравченко
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Ассоциация фигурного катания Швеции сообщила, что не имеет отношения к отмене мастер-класса россиянки Александры Трусовой в Стокгольме.

«Мастер-класс по фигурному катанию не является мероприятием, которое было санкционировано Шведской ассоциацией фигурного катания. По этой причине вам лучше обратиться к организатору данного мероприятия», — заявила президент Ассоциации Хелена Розен Андерссон ТАСС.

С 27 по 28 августа в Стокгольме должен был пройти мастер-класс россиянки. Однако комиссия украинских спортсменов направила обращения в Ассоциацию фигурного катания Швеции с требованием отменить его.

22 июля мастер-класс российской фигуристки был отменен.

Источник: https://tass.ru/sport/15390999
Фигурное катание
Александра Трусова
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