В ассоциации фигурного катания Швеции заявили о непричастности к отмене мастер-класса Трусовой в Стокгольме

Ассоциация фигурного катания Швеции сообщила, что не имеет отношения к отмене мастер-класса россиянки Александры Трусовой в Стокгольме.

«Мастер-класс по фигурному катанию не является мероприятием, которое было санкционировано Шведской ассоциацией фигурного катания. По этой причине вам лучше обратиться к организатору данного мероприятия», — заявила президент Ассоциации Хелена Розен Андерссон ТАСС.

С 27 по 28 августа в Стокгольме должен был пройти мастер-класс россиянки. Однако комиссия украинских спортсменов направила обращения в Ассоциацию фигурного катания Швеции с требованием отменить его.

22 июля мастер-класс российской фигуристки был отменен.