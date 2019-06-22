В Алма-Ате открыли памятник Денису Тену

В Алма-Ате открыли мемориал погибшему казахскому фигуристу, бронзовому призеру Олимпиады-2014 в Сочи Денису Тену.

Памятник установлен на месте его гибели на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы, сообщает портал Tengrinews.kz. Мемориал открыли под композицию фигуриста She Won't Be Mine. Скульпутором памятника является Матвей Макушкин из Санкт-Петербурга.

Тен погиб 19 июля 2018 года в Алма-Ате. Согласно данным казахстанской полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля. Спустя несколько часов 25-летний фигурист скончался в больнице. Тен также был победителем чемпионата четырех континентов и двукратным призером чемпионатов мира: в 2013-м году он завоевал бронзу, а в 2015-м - серебро.

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