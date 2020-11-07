В академию Плющенко приехал семикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес

Академию Евгения Плющенко посетил семикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес.

Ранее он подтвердил свое участие в фестивале «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

В рамках фестиваля пройдут первый этап Кубка Москвы и соревнования среди взрослых любителей MozerTeam. Кульминацией фестиваля станет гала-вечер, в ходе которого для гостей мероприятия выступят мировые звезды фигурного катания: Алина Загитова, Артур Даниелян, Хавьер Фернандес, танцевальные дуэты Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, спортивная пара Татьяна Волосожар/Максим Траньков.