Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

В академию Плющенко перешла 14-летняя фигуристка с четверным тулупом

17:31
Теги:

Как стало известно «СЭ», фигуристка Анастасия Зинина перешла в академию «Ангелы Плющенко». Ранее она попадала на видео тренировок в новой школе. Теперь речь идет о том, что просмотр завершился успешно, сообщил источник «СЭ» в академии.

Зинина исполняет каскад из тулупов 4+2. На последнем первенстве России в старшем возрасте она заняла четвертое место с результатом 189,07 балла, также в прошедшем сезоне она выиграла турнир 50-летия «Самбо-70». Ранее Зинина выступала за «Снежных барсов».

В нынешнее трансферное окно, которое формально завершается сегодня, это первый подтвержденный переход в «Ангелы Плющенко».

(Дмитрий Кузнецов)

Читайте также

Канаде нужно норвежское чудо. Полный расклад по шансам «Кленовых листьев» попасть в плей-офф
Швеция вылетит с ЧМ, если не обыграет Словакию. При таком раскладе ее не спасет даже победа над Россией
Чемпионат мира-2021, расписание и результаты 31 мая: Россия — Швеция и другие матчи
Третьяк: «Я в большом хоккее больше полувека, и видел многое. Но такого — ни разу»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд