В академию Плющенко перешла 14-летняя фигуристка с четверным тулупом
17:31
Как стало известно «СЭ», фигуристка Анастасия Зинина перешла в академию «Ангелы Плющенко». Ранее она попадала на видео тренировок в новой школе. Теперь речь идет о том, что просмотр завершился успешно, сообщил источник «СЭ» в академии.
Зинина исполняет каскад из тулупов 4+2. На последнем первенстве России в старшем возрасте она заняла четвертое место с результатом 189,07 балла, также в прошедшем сезоне она выиграла турнир 50-летия «Самбо-70». Ранее Зинина выступала за «Снежных барсов».
В нынешнее трансферное окно, которое формально завершается сегодня, это первый подтвержденный переход в «Ангелы Плющенко».
(Дмитрий Кузнецов)
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