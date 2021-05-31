В академию Плющенко перешла 14-летняя фигуристка с четверным тулупом

Как стало известно «СЭ», фигуристка Анастасия Зинина перешла в академию «Ангелы Плющенко». Ранее она попадала на видео тренировок в новой школе. Теперь речь идет о том, что просмотр завершился успешно, сообщил источник «СЭ» в академии.

Зинина исполняет каскад из тулупов 4+2. На последнем первенстве России в старшем возрасте она заняла четвертое место с результатом 189,07 балла, также в прошедшем сезоне она выиграла турнир 50-летия «Самбо-70». Ранее Зинина выступала за «Снежных барсов».

В нынешнее трансферное окно, которое формально завершается сегодня, это первый подтвержденный переход в «Ангелы Плющенко».

(Дмитрий Кузнецов)