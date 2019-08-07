"В 13-14 лет жестокие слова переносить непросто, я плакала". Призер юниорских чемпионатов мира - о комментариях фанатов

Российская фигуристка Алла Лобода, выступавшая в танцах на льду в дуэте с Павлом Дроздом, объявившая о завершении карьеры в возрасте 20-ти лет, рассказала о том, что выбивало ее из колеи.

- Неприятные комментарии, у нас сейчас век интернета и анонимности, - рассказала в интервью "РИА "Новости" Лобода. - В 13-14 лет жестокие слова было переносить непросто. Я мягкая, плакала много. Даже сейчас вспоминаю те эмоции и готова вновь разреветься.

Меня называли предателем, когда уходила к Крыловой. Мне было сильно обидно, потому что это было не так. Насаждалась еще позиция, что Паше нужная новая партнерша. Это меня жутко выбивало из колеи, у меня складывалось ощущение, что все вокруг были лучше меня. Тренеры хвалили, и ругали, а я все переживала внутри, и со стороны этого не видели ни тренеры, ни партнер. На катке я виду не подавала, а когда ехала домой, на мне порой не было лица. Приходила домой, видела маму и сестру, но мне так не хотелось грузить их своими проблемами. Поэтому все скрывала внутри себя.

Пара Лобода-Дрозд дважды становилась призером чемпионатов мира среди юниоров (в 2016 и 2017 году) и трижды завоевывала серебро в финалах "Гран-при" среди юниоров.