Фигурное катание
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Уже третья ученица Мишина делает тройной аксель. Она — вторая запасная для участия в чемпионатах Европы и мира

15:27
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В Instagram-аккаунте, посвященного проведению сборов тренером Алексеем Мишиным, появилось видео с тренировки, на котором его ученица Анастасия Гулякова приземляет тройной аксель.

Таким образом, она стала третьей ученицей Мишина освоившей этот прыжок — ранее его исполнила на тренировке действующая чемпионка Европы Софья Самодурова, а чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева исполняет три этих прыжка в двух программах.

17-летняя Гулякова заняла седьмое место на чемпионате России и является второй запасной участницей на чемпионаты Европы и мира.

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