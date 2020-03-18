Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар в своем официальном Instagram опубликовала пост, в котором рассказала об обстановке в США вокруг пандемии коронавируса.

Волосожар находится во Флориде вместе с супругом Максимом Траньковым и дочкой Анжеликой.

— Коронавирус абсолютно изменил наши планы, — написала Волосожар. — Чемпионат мира по фигурному катанию отменили. Вчера закрылся каток, где Максим тренировал ребят. Мы стараемся не паниковать (честно, это сложно) и пока решили остаться здесь.

Ситуация в США такая же, как в большинстве стран. Пустые полки в магазинах — сначала разбирали макароны, крупы, консервы и конечно, туалетную бумагу. Санитайзеры и маски раскупили в первую очередь. Вчера зашла в магазин и увидела, что уже пропали свежие овощи и фрукты. Все максимально готовятся закрыться дома и просидеть карантин. Торговые центры обещают скоро закрыть. В рестораны стараются не ходить. Мы пока гуляем на детских площадках, в парках и на пляже.

Я верю, что эта пугающая ситуация во всем мире сплотит нас. Все переживают друг за друга. Проявляются настоящие ценности: жизнь, здоровье, любовь к семье и близким. Сейчас все люди находятся в равных условиях. Я очень надеюсь, что скоро все стабилизируется. Буду держать вас в курсе событий. Как вы думаете, почему это все происходит? Может быть планета устала от бездумного отношения к ней?

По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров были отменени или перенесены.

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