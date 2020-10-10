«Уже октябрь, с тулупа падать ни к чему». Тарасова раскритиковала Самарина

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александра Самарина в короткой программе на этапе Кубка России в Москве. Серебряный призер чемпионата Европы-2019 исполнил достаточно простой для себя контент: тройной аксель, четверной тулуп с падением и недокрутом и каскад тройной флип+двойной тулуп.

Напомним, что в арсенале Самарина есть четверные лутц, флип и риттбергер, помимо тулупа.

— Уже октябрь, с тулупа падать ни к чему. Саша может набирать только прыжками, это его линия жизни, буквально линия жизни. Он начинал с флипа, лутца и риттбергера. А сейчас он начинает с акселя. И не надо тут кивать на пандемию...

Все начали давно и давно катаются. Тулуп в падениях, недокрут. Слава богу, что ему кофточку сменили, потому что в прошлый раз он был с синими полосочками и выглядел как моряк.

У него не может не быть травм, потому что он так прыгает. Я не должна здесь видеть больных. Если ты выходишь катать короткую программу, я не буду говорить: знаете, у него была травма... Ты вышел — работай.

Я очень хочу сказать про него хорошее, мне это было бы приятно. Но сказать нечего, — сказала Тарасова в эфире Первого канала.