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Сегодня, 13:22

Ушедшая из «Ангелов Плющенко» Зинина призналась, что немного расслабилась при работе в академии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская фигуристка Анастасия Зинина рассказала о тренировках в академии «Ангелы Плющенко».

— Насколько отличаются подходы в вашем бывшем тренерском штабе с Плющенко и в нынешнем с Василевским?

— Было очень тяжело перестраиваться. Тут у нас практически нет передышек. Ты выходишь на лед и сразу раскатываешься. Даже иногда не успеваешь сделать глоток воды. Максимум — подошел, вытер нос и бегом обратно. Это приучает к дисциплине. Ты уже думаешь, как все сделать, а не как схалтурить. Я никогда этим не страдала, но в «Ангелах» я немного расслабилась, честно. Я могла что-то не доделать, что-то не прыгнуть. А тут нужно все делать обязательно, работать.

Поделюсь с вами своим открытием: оказывается, можно сделать серию из множества прыжков, а потом дважды откатать программу. Раньше это было чем-то из области фантастики для меня! — приводит слова Зининой Metaratings.ru.

Летом 2022 года академия «Ангелы Плющенко» опубликовала заявление о прекращении сотрудничества с Зининой из-за нарушения спортивной дисциплины. По словам Евгения Плющенко, спортсменка отказывалась выполнять тренерские установки.

Источник: Metaratings
Фигурное катание
Анастасия Зинина
Евгений Плющенко
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