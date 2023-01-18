Ушедшая из Академии Плющенко фигуристка Зинина назвала его добрым тренером

Участница Кубка Первого канала по фигурному катанию Анастасия Зинина рассказала о работе с Евгением Плющенко.

«С кем из «Ангелов» завязались теплые отношения? Из тренеров — с Евгением Плющенко. Мы с ним работали, он с самого начала меня поддерживал. Рем — это специалист по ОФП. Он очень веселый, с тонким чувством юмора. Из ребят — с Марком Лукиным, мы еще были знакомы с ним с «Ледникового периода». Также с Никитой Сарновским общалась. С мальчиками было попроще, а вот с девочками... С Никой Жилиной хорошо общались, да и сейчас, если пересекаемся, общаемся. Плющенко — добрый тренер. Хорошее ли это качество для тренера? Наверное, но все же люди. Как настроить спортсмена на работу, если у него настрой нерабочий? Приходится отключать функцию «доброты», — приводит слова Зининой Metaratings.ru.

Летом 2022 года академия «Ангелы Плющенко» опубликовала заявление о прекращении сотрудничества с Зининой из-за нарушения спортивной дисциплины. По словам Плющенко, спортсменка отказывалась выполнять тренерские установки.