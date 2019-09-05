Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Фигурное катание

Усачева выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Риге, Хромых — 2-я

18:05

В Риге (Латвия) состоялась короткая программа на третьем этапе Гран-при среди юниоров. Победу одержала россиянка Дарья Усачева, опередившая на 0,17 балла соотечественницу Майю Хромых. Третьй стала кореянка Хэн Ин Ли, которая отстала от второй позиции на два балла.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Рига, Латвия

Девушки

Короткая программа

1. Дарья Усачева (Россия) — 69,04
2. Майя Хромых (Россия) — 68,93
3. Хэ Ин Ли (Корея) — 66,93

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир