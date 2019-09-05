В Риге (Латвия) состоялась короткая программа на третьем этапе Гран-при среди юниоров. Победу одержала россиянка Дарья Усачева, опередившая на 0,17 балла соотечественницу Майю Хромых. Третьй стала кореянка Хэн Ин Ли, которая отстала от второй позиции на два балла.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Рига, Латвия

Девушки

Короткая программа

1. Дарья Усачева (Россия) — 69,04

2. Майя Хромых (Россия) — 68,93

3. Хэ Ин Ли (Корея) — 66,93