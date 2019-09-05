Усачева выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Риге, Хромых — 2-я
18:05
В Риге (Латвия) состоялась короткая программа на третьем этапе Гран-при среди юниоров. Победу одержала россиянка Дарья Усачева, опередившая на 0,17 балла соотечественницу Майю Хромых. Третьй стала кореянка Хэн Ин Ли, которая отстала от второй позиции на два балла.
Гран-при среди юниоров
3-й этап
Рига, Латвия
Девушки
Короткая программа
1. Дарья Усачева (Россия) — 69,04
2. Майя Хромых (Россия) — 68,93
3. Хэ Ин Ли (Корея) — 66,93
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