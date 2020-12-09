Усачева выиграла короткую программу чемпионата Москвы у Хромых

В московском дворце «Мегаспорт» стартовал чемпионат Москвы по фигурному катанию. В первом виде программы, короткой программе у взрослых женщин, победила 14-летняя Дарья Усачева.

Она набрала 74,44 балла, опередив ближайшую конкурентку, Майю Хромых, на шесть баллов (68,47). Третьей стала представительница ЦСКА Ксения Цибинова (67,39). Ее напарница по группе Анна Фролова откатала неудачно и набрала лишь 60,70 балла.

Отметим, что на чемпионате Москвы нет бонусной системы, как на Кубке России, поэтому результат Усачевой — на уровне лучших выступлений в сезоне.

Произвольная программа состоится завтра, в 12:00 по московскому времени.

(Дмитрий Кузнецов)