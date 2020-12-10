Усачева выиграла чемпионат Москвы, Хромых прыгнула новый четверной, но упала

Подопечная Этери Тутберидзе Дарья Усачева стала победительницей чемпионата Москвы. Турнир проходит во дворце «Мегаспорт» (9 — 12 декабря).

14-летняя фигуристка, которая взяла две медали на Кубке России, получила в сумме 218,13 балла, в в произвольной программе допустив только степ-аут на лутце.

Второй стала Ксения Цибинова из ЦСКА (200,45). Несмотря на плотный график — три дня назад Цибинова взяла серебро на этапе Кубка — ученица Сергея Давыдова установила личный рекорд и впервые в этом календарном году пробила отметку в 200 баллов.

Бронза у еще одной фигуристки «Хрустального» Майи Хромых. В начале произвольной программы она прыгала не привычный четверной сальхов, а тулуп, но не докрутила целый оборот и упала. Еще одно падение произошло в конце программы. Результат Хромых — 193,93 балла.

Завтра на чемпионате Москвы начнутся соревнования юниорок.

(Дмитрий Кузнецов)