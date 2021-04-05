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Усачева вспомнила самый необычный каскад, который исполняла

13:22
Дарья Усачева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дарья Усачева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бронзовая призерка финала Кубка России 2020/2021 Дарья Усачева рассказала, в чем смысл отработки длинных каскадов и вспомнила самый необычный каскад, который ей приходилось исполнять.

«Это вариативность, умение прыгать все. И морально проще — если ты сделал каскад из четырех-пяти прыжков, то из двух точно соберешь. Это развивает крутку, технику, появляется уверенность в элементе. Условно говоря, если сможешь добавить его пятым по счету, то первым уже гарантированно сделаешь», — цитирует Усачева RT.

«Тройной флип — ойлер — тройной флип — ойлер — тройной флип. Как-то он получился у меня. Хотя долго я над ним мучилась...» — добавила фигуристка

14-летняя фигуристка является ученицей группы Этери Тутберидзе.

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