Усачева вспомнила самый необычный каскад, который исполняла

Бронзовая призерка финала Кубка России 2020/2021 Дарья Усачева рассказала, в чем смысл отработки длинных каскадов и вспомнила самый необычный каскад, который ей приходилось исполнять.

«Это вариативность, умение прыгать все. И морально проще — если ты сделал каскад из четырех-пяти прыжков, то из двух точно соберешь. Это развивает крутку, технику, появляется уверенность в элементе. Условно говоря, если сможешь добавить его пятым по счету, то первым уже гарантированно сделаешь», — цитирует Усачева RT.

«Тройной флип — ойлер — тройной флип — ойлер — тройной флип. Как-то он получился у меня. Хотя долго я над ним мучилась...» — добавила фигуристка

14-летняя фигуристка является ученицей группы Этери Тутберидзе.