Усачева упала с тройного тулупа в произвольной программе на этапе Кубка в Сочи

Фигуристка Дарья Усачева с падением исполнила произвольную программу на этапе Кубка России в Сочи.

Она исполнила двойной аксель, каскад тройной лутц+двойной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной лутц+ойлер+тройной сальхов, а затем упала со второго прыжка в каскаде тройной флип+тройной тулуп. Далее фигуристка исполнила тройной флип.

Усачева набрала 146,78 и 225,19 балла в сумме.