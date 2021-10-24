Усачева довольна выступлением в короткой программе на этапе «Гран-при» в Лас-Вегасе

Российская фигуристка Дарья Усачева высказалась о своем выступлении в короткой программе на этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе (США).

«Я довольна своим выступлением и особенно тем, что смогла раскрыться и передать эмоции. Не работала над этим специально, просто наслаждалась выступлением, а эмоции пришли сами собой», — приводит слова Усачевой пресс-служба ISU.

В короткой программе она сделала двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип+тройной тулуп. Фигуристка получила 76,71 балла и занимает второе промежуточное место.