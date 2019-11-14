Урманов считает, что Самарин и Алиев могут бороться за победу на этапе «Гран-при» в Москве

Олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании Алексей Урманов оценил шансы российских фигуристов на этапе «Гран-при» в Москве. Он отметил, что россияне Дмитрий Алиев и Александр Самарин могут побороться за победу.

— С учетом состава, который представлен в Москве, а также пройденных Алиевым и Самариным этапов, где они заняли хорошие места, им просто нужно сделать ту работу, которую они подготовили, — приводит ТАСС слова Урманова. — С точки зрения попадания в финал «Гран-при» Диме и Саше нужно занимать места в тройке, а если первое — тогда просто замечательно. В то же время исключать возможность победы на этом турнире тоже не нужно.

Я думаю, что всем поклонникам фигурного катания хотелось бы, чтобы конкуренция была всегда, в любом соревнований, тогда есть интерес, для того и есть соревнования, чтобы была конкурентная борьба. И болельщики, и профессионалы заинтересованы в том, чтобы это было зрелищно и интересно, поэтому я, как и многие другие, буду болеть за всех наших и хотел бы всем пожелать удачного старта и успешного финиша.