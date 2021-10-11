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Урманов — о Туктамышевой: «В отличие от Валиевой есть и техника, и артистизм. Она должна бороться с Камилой»

11 октября, 17:25
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги турнира Finlandia Trophy, на котором победила россиянка Камила Валиева, попутно установив два мировых рекорда. Второе место заняла еще одна представительница России Елизавета Туктамышева.

«У Лизы в отличие от Валиевой, наоборот, есть и техника, и артистизм. Два компонента, которые должны быть в удачной программе, и они у нее соответствуют высокому уровню катания Туктамышевой и ее результату. Она хороша и в прыжковой составляющей, и в плане реализации творческих идей. Отличная программа! Лиза — большая молодец и умница. Она уже достаточно давно в команде, в сборной. И продолжает нас радовать, удивлять всех любителей фигурного катания. Поэтому и Лиза, и другие девчонки не то что могут в теории, а абсолютнейшим образом, на мой взгляд, должны оказывать сопротивление как Валиевой, так и другим девушкам. Нужно бороться. Не нужно изначально Камилу возвышать куда-то высоко», — сказал Урманов.

Отметим, что в короткой программе Туктамышева лидировала с личным рекордом.

Полностью интервью Урманова читайте на сайте «СЭ»

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Рустам Имамов все материалы автора
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