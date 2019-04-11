Упрощенная короткая программа Чена на командном ЧМ, которая не помешала ему стать лидером. Видео

Двукратный чемпион мира в мужском одиночном катании Натан Чен лидирует после короткой программой на командном чемпионате мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy) в японской Фукуоке.

Он исполнял тройной аксель, четверной тулуп, каскад тройной лутц + тройной тулуп. Его программа была проще, чем на чемпионате мира в Сайтаме - там он делал четверной, а не тройной лутц в каскаде.

Чен набрал за свой прокат 101,95 балла.

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