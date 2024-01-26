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Сегодня, 18:50

Упавшую на соревнованиях 14-летнюю фигуристку Симонову выписали из больницы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мария Симонова и Мартин Бреславский.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Мария Симонова, получившая травму на турнире в Москве, выписана из больницы.

Об этом сообщила мама фигуристки.

«Машу выписали. Все хорошо, мы уже дома», — цитирует Ирину Симонову ТАСС.

В среду, 24 января, 14-летнюю Марию Симонову госпитализировали после падения на турнире в Москве. Девушка, выступавшая в паре с Мартином Бреславским, ударилась головой об лед. Несмотря на падение, Симонова продолжила выступление, после чего ее увели под руки.

Врачи диагностировали фигуристке сотрясение мозга.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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