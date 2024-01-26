Упавшую на соревнованиях 14-летнюю фигуристку Симонову выписали из больницы

Российская фигуристка Мария Симонова, получившая травму на турнире в Москве, выписана из больницы.

Об этом сообщила мама фигуристки.

«Машу выписали. Все хорошо, мы уже дома», — цитирует Ирину Симонову ТАСС.

В среду, 24 января, 14-летнюю Марию Симонову госпитализировали после падения на турнире в Москве. Девушка, выступавшая в паре с Мартином Бреславским, ударилась головой об лед. Несмотря на падение, Симонова продолжила выступление, после чего ее увели под руки.

Врачи диагностировали фигуристке сотрясение мозга.