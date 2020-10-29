ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Умер бывший хореограф Плющенко Авдыш

11:21
Теги:

Давид Авдыш, бывший хореограф двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, скончался в возрасте 68 лет, сообщает сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

По данным источника, причиной смерти стала болезнь, которую в тексте заявления не озвучили.

Авдыш работал вместе с Плющенко в течение двадцати лет. Он также являлся художественным руководителем балета Санкт-Петербургского мюзик-холла, а также тренером-хореографом сборной Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/news/5190-ushel-iz-zhizni-khoreograf-david-avdysh.html

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир