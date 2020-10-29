Умер бывший хореограф Плющенко Авдыш
11:21
Давид Авдыш, бывший хореограф двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, скончался в возрасте 68 лет, сообщает сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
По данным источника, причиной смерти стала болезнь, которую в тексте заявления не озвучили.
Авдыш работал вместе с Плющенко в течение двадцати лет. Он также являлся художественным руководителем балета Санкт-Петербургского мюзик-холла, а также тренером-хореографом сборной Санкт-Петербурга по фигурному катанию.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/news/5190-ushel-iz-zhizni-khoreograf-david-avdysh.html