Улыбка Загитовой, которая заставит улыбнуться и вас. Фото

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась в своем Инстаграме очаровательной фотографией.
Загитова купается в любви японских фанатов, периодически делясь видео и фотографиями подарков поклонников и теплого приема публики. Ранее фигуристка представила в стране восходящего солнца новый показательный номер под песню "Bad guy" американской певицы Билли Айлиш.
В японских шоу также принимали участие Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Евгений Плющенко, японец Юдзуру Ханю и другие известные фигуристы.
Из сторис Алины Загитовой pic.twitter.com/r2Q0qDYUFW– Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) June 16, 2019
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