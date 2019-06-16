Улыбка Загитовой, которая заставит улыбнуться и вас. Фото

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась в своем Инстаграме очаровательной фотографией.

Загитова купается в любви японских фанатов, периодически делясь видео и фотографиями подарков поклонников и теплого приема публики. Ранее фигуристка представила в стране восходящего солнца новый показательный номер под песню "Bad guy" американской певицы Билли Айлиш.

В японских шоу также принимали участие Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Евгений Плющенко, японец Юдзуру Ханю и другие известные фигуристы.