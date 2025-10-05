Украинская фигуристка Баюл заявила, что вынуждена продать дом в США из-за проблем с деньгами

Украинская фигуристка, олимпийская чемпионка 1994 года среди одиночниц Оксана Баюл рассказала, что вынуждена продать свой особняк в Шривпорте (штат Луизиана, США) из-за отсутствия работы.

Баюл принадлежит пятикомнатный дом с пятью ванными, который оценивается в 1,2 миллиона долларов. В августе спортсменка объявила о разводе с супругом, с которым она переехала в Луизиану в 2022 году и планировала открыть школу фигурного катания.

«Спасибо, Шривпорт! Дом продается, я возвращаюсь в Лас-Вегас. Люблю вас всех. Мне жаль, что так сложилось. Я не могу заработать на жизнь в Шривпорте. К сожалению, не могу», — написала в соцсетях Баюл.

Помимо золота Олимпиады-1994, у Баюл есть победа на чемпионате мира-1993 и два серебра на чемпионатах Европы (1993, 1994).

В 2021 году Баюл отказалась от украинского гражданства в пользу гражданства США.