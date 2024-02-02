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2 февраля, 17:32

Ударившаяся головой о лед фигуристка Симонова вернулась к тренировкам

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Российская фигуристка Мария Симонова, получившая травму на соревнованиях в Москве, вернулась к тренировкам.

«Я уже постепенно приступила к тренировкам. Самочувствие отличное», — написала спортсменка в своем Telegram-канале.

24 января выступающая в паре с Мартином Бреславским 14-летняя Симонова ударилась головой о лед при падении на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы.

Источник: https://t.me/SimonovaMaria09/37
Фигурное катание
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