«Удалось вспомнить, каково кататься на публике». Погорилая поделилась впечатлениями от выступлений в шоу

Российская фигуристка Анна Погорилая поделилась впечатлениями от выступлений на публике. Спортсменка принимала участие в ледовом шоу «Снежная королева» в Москве.

— В этом году мне удалось примерить на себя много новых образов. Вспомнить, каково кататься на публике, за что очень благодарна всем. Я получила массу эмоций и впечатлений. Спасибо всем большое, очень всех люблю, — написала фигуристка в своем Instagram.

Погорилая является бронзовым призером чемпионата мира-2016, а также серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. В последний раз Анна принимала участие в соревнованиях в конце октября 2017 года, однако официально о завершении карьеры не объявляла.