Удаленная опухоль из почки Майи Шибутани оказалась злокачественной. Она могла вызвать редкий рак
Американская фигуристка Майя Шибутани, перенесшая операцию по удалению новообразования из почки, сообщила, что оно оказалось злокачественным. Опухоль могла вызвать редкий почечно-клеточный рак.
— Я получила результаты исследования — удаленная опухоль, к сожалению, была злокачественной, — написала Шибутани в Instagram. — Это не та новость, на которую я рассчитывала, но я рада тому, что она была обнаружена на ранней стадии, и что моя операция прошла хорошо. В настоящее время дальнейшее лечение не требуется — остается только сосредоточиться на выздоровлении и восстановлении. Все ваши положительные мысли и поддержка так много значат для меня. Мое сердце наполнено этим. Спасибо.
25-летняя Майя Шибутани выступает в танцах на льду вместе со своим братом Алексом Шибутани. В их активе две бронзовые медали Олимпиады-2018, две бронзы и одно серебро чемпионатов мира, одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медали чемпионатов четырех континентов, а также два третьих места в финалах «Гран-при».