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Сегодня, 17:15

Ученик Тутберидзе сравнил победу на турнире в Москве с Лигой чемпионов

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Даниил Самсонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

17-летний российский фигурист Даниил Самсонов, выступивший впервые за полгода на турнире на призы президента московской федерации, с юмором отнесся к своей победе и в интервью «СЭ» сравнил приз с кубком за победу в Лиге чемпионов.

— По призам это точно самый главный трофей в карьере. Такой огромный кубок у меня впервые. Я подумал, что выиграл футбольную Лигу чемпионов. Собирался уже поднять кубок, как делают команды в футболе, когда выигрывают титул. Это еще хорошо, что для попадания на этот старт не надо было в МФЦ ходить, как футболистам (смеется). Но вообще я ведь правда давно не выступал на соревнованиях такого статуса — всероссийских. Хотя сейчас для меня главное — выступать и радовать своих болельщиков!

Прокаты очень неплохие, конечно, я ожидал от себя произвольную лучше, но когда увидел ее в расписании в 9 утра, то понимал что многое не получится. С Андреем Мухортовым было действительно все на тоненького, но я ехал не за местами. Я ехал обкатать тройной аксель в программах и сдержать обещание. Все-таки я говорил в октябре, что в этом сезоне на следующих соревнованиях должен показать этот прыжок. Я это сделал.

Ну и второе — все-таки понял, что я еще не слишком тупой. После первого тройного акселя у меня стоял тройной сальхов, но поскольку я сделал «бабочку», то есть одинарный аксель, то поменял сальхов на флип уже по ходу захода на прыжок. Зная, что повтор теперь потерялся и я могу сделать еще один флип. Вот эти сотые как раз решили все. Если бы сделал сальхов, был вторым, а так выиграл, — сказал Самсонов.

Даниил Самсонов. Ученик Тутберидзе вернулся спустя полгода — и выиграл в Москве благодаря одной детали. Вот что он сказал

Фигурное катание
Даниил Самсонов
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