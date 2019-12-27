Ученик Тутберидзе Самсонов: «Стараюсь работать над собой, чтобы продвигать мужское катание вперед»

Российский фигурист Даниил Самсонов рассказал о своих впечатлениях после произвольной программы на чемпионате России. Спортсмен допустил два падения — с одиночных четверного лутца и четверного флипа.

— Не все получилось в обеих программах. Был хорошо готов, не знаю, что произошло. Не чувствую себя маленьким по сравнению с другими, по возрасту все сюда проходим. Пытался показать, на что готов, что могу выступать здесь. Не волновался. Это серьезный опыт. Я просто пытаюсь работать над собой, чтобы продвинуть вперед российское мужское катание. (Дмитрий Кузнецов)

Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции