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Сегодня, 17:30

Ученик Тутберидзе Самсонов назвал главную цель в карьере

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Даниил Самсонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Даниил Самсонов, пропустивший главные соревнования последних сезонов из-за травм, рассказал «СЭ» о главной цели в будущем.

— Никогда не было мыслей закончить. Потому что я сам понимал, что очень многое еще могу показать. Я еще не до конца себя показал, не все выиграл. Поэтому я должен сделать красивую историю, чтобы потом вспоминали. Прошедший турнир — как первый шаг этой истории.

— Но сложно будет. Сам видишь, какая конкуренция у мужском одиночном, без четверных никак.

— За фигурным катанием я, конечно, слежу, но меньше, чем раньше. Конкуренция в мужском одиночном усилилась раза в 3-4, наверное! Все ребята с четверными уже. Но я все-таки за то, чтобы без четверных было сложно выигрывать. Но и одновременно за то, чтобы помимо прыжков не забывали про катание и вращения, это очень важные компоненты фигурного катания. Так что я в этой ситуации 60 на 40 больше за четверные, так скажу. По поводу своих четверных — я еще не начинал восстанавливать. Хотел хорошо подготовить программы с акселем к соревнованиям. Вот сейчас начну восстанавливать четверной сальхов в первую очередь, хотя я уже заходил во флип, но это было ужасно. Ну как ужасно — ожидал хуже, но это еще точно не то, чего я хочу. Поэтому сейчас уже начнем нормально последовательно восстанавливать четверные. Хотя сейчас в первую очередь цель спокойно сдать ЕГЭ, — заключил Самсонов.

Даниил Самсонов. Ученик Тутберидзе вернулся спустя полгода — и выиграл в Москве благодаря одной детали. Вот что он сказал

Фигурное катание
Даниил Самсонов
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