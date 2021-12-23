Ученик Тутберидзе рассказал о том, как ушел и вернулся в «Хрустальный» за год

Российский фигурист Егор Рухин рассказал о том, как в течение последних двух сезонов ушел из команды Этери Тутберидзе и вернулся.

«Могу сказать, почему неудачно выступил. Был хорошо готов, не нервничал. Просто не вышло. Почему вернулся? Не хотел бы озвучивать причины, но я решил, что для меня будет лучше вернуться к Этери Георгиевне. Я спросил у нее, она сказала да. Как она отнеслась к возвращению? Хорошо. На следующий день вышел на тренировку.

Я перешел вне трансферного окна. Так получилось. Но этот переход был согласован с федерацией и с тренерами.

Почему уходил от Тутберидзе к Буяновой? Не хотел бы называть причин. Они были, но говорить о них я бы не стал. Инициатива была моя. Спортивные ли причины? Не хотел бы говорить», — рассказал Рухин.