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Сегодня, 22:15

Ученик Тутберидзе признался, что ему говорят о «кислом лице»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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13-летний российский фигурист Арсений Федотов рассказал о критике выражения своего лица двумя прославленными тренерами — Татьяной Тарасовой и Этери Тутберидзе.

— К вам на тренировку приходила Татьяна Тарасова. Как впечатления?

— Отлично, она дает очень дельные советы. Я прислушиваюсь к ее словам, пытаюсь улучшать себя. Ее основное пожелание — чтобы я больше показывал эмоций. А то она говорила, что я катаюсь с кислым лицом (улыбается).

— А у тебя самое кислое лицо в группе? Этери Георгиевна что-то про него говорит?

— Не знаю (смеется). Но при прокате программ она говорит мне улыбаться, да. Потому что с кислым лицом катаюсь.

Арсений Федотов. «Какая она? Добрая, строгая и...» 13-летний фигурист отметил красоту Тутберидзе

Татьяна Тарасова
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