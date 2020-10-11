Ученик Плющенко Ковалев выиграл этап Кубка России, Самарин — второй
17:22
Артем Ковалев стал победителем второго этапа Кубка России в Москве. В произвольной программе ученик академии Евгения Плющенко показал результат 171,97 балла, а в сумме набрал 255,82.
Вице-чемпион Европы Александр Самарин стал вторым, тройку замкнул Петр Гуменник.
Евгений Семененко выиграл короткую программу, но по сумме стал лишь четвертым.
Москва
Кубок России
2-й этап
Мужчины
Произвольная программа
1. Артем Ковалев — 171,97
2. Александр Самарин — 170,33
3. Петр Гуменник — 169,95
4. Евгений Семененко — 163,22
5. Алексей Ерохов — 147,91
6. Артем Лежеев — 141,42
Итог
1. Артем Ковалев — 255,82
2. Александр Самарин — 253,10
3. Петр Гуменник — 249,46
4. Евгений Семененко — 249,05
5. Артем Лежеев — 224,74
6. Алексей Ерохов — 219,16
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