Артем Ковалев стал победителем второго этапа Кубка России в Москве. В произвольной программе ученик академии Евгения Плющенко показал результат 171,97 балла, а в сумме набрал 255,82.

Вице-чемпион Европы Александр Самарин стал вторым, тройку замкнул Петр Гуменник.

Евгений Семененко выиграл короткую программу, но по сумме стал лишь четвертым.

Москва

Кубок России

2-й этап

Мужчины

Произвольная программа

1. Артем Ковалев — 171,97

2. Александр Самарин — 170,33

3. Петр Гуменник — 169,95

4. Евгений Семененко — 163,22

5. Алексей Ерохов — 147,91

6. Артем Лежеев — 141,42

Итог

1. Артем Ковалев — 255,82

2. Александр Самарин — 253,10

3. Петр Гуменник — 249,46

4. Евгений Семененко — 249,05

5. Артем Лежеев — 224,74

6. Алексей Ерохов — 219,16