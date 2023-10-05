Ученик Мишина сравнил фигурное катание с Mortal Combat

Российский фигурист Глеб Лутфуллин после короткой программы на мемориале Панина-Коломенкина (100,39 балла) рассказал о цели на сезон.

«100 баллов получил впервые в карьере. Вошел в клуб? Ну да, спасибо. Но я не баллы катался. «Ачивка» такая, что получил сто баллов.

Если такие баллы будут на чемпионате России, то можно и будет побороться за медаль. (смеется) Вообще я отношусь к сезону как к Mortal Combat. Прохожу уровни в игре. Первая ступенька — «Гран-при», потом второй этап и чемпионат России. Чемпионат России — как главный «босик». Хотя вообще главный «босик» в моей голове», — сказал Лутфуллин.