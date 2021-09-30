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Ученик Этери Тутберидзе Лукин перешел к Евгению Плющенко

09:01
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Российский фигурист Марк Лукин перешел из команды Этери Тутберидзе в школу Евгения Плющенко.

«Марк, добро пожаловать в наш клуб «Ангелы Плющенко», — написал Плющенко в своем Instagram.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

В нынешнем сезоне 13-летний Лукин занял 4-е место на открытом первенстве Москвы.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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