Ученик Этери Тутберидзе Лукин перешел к Евгению Плющенко
09:01
Российский фигурист Марк Лукин перешел из команды Этери Тутберидзе в школу Евгения Плющенко.
«Марк, добро пожаловать в наш клуб «Ангелы Плющенко», — написал Плющенко в своем Instagram.
В нынешнем сезоне 13-летний Лукин занял 4-е место на открытом первенстве Москвы.
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