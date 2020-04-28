«Ученицы Тутберидзе рискуют проиграть Олимпиаду». Российская фигуристка предупредила о последствиях карантина

Российская фигуристка, ученица «Самбо-70» Мария Мостенец рассказала о последствиях режима самоизоляции для российских фигуристок. Корреспондент «СЭ» случайно встретил 18-летнюю участницу этапов Кубка России, исполняющую двойной аксель на московской улице.

— Режим тренировок действительно изменился. Катки закрыты, льда сейчас в Москве не найти. Поэтому выхожу на улицу в нескольких шагах от подъезда, делаю подкачку, ОФП, видео отправляю тренеру, и мама из окна смотрит. Прыгаю двойной аксель — когда люди рядом не идут. Это все необычно, конечно. Но надо пытаться соблюдать режим тренировок.

В Корее и Японии люди могут тренироваться, и мне кажется, это сыграет роль. Уже начинается предолимпийский сезон, и тот график, который есть сейчас — по сути отдых, не так должно быть у спортсменок, особенно уровня учениц Этери Тутберидзе. И эти месяцы отдыха могут сыграть злую шутку на Олимпиаде. Я желаю удачи всем девчонкам из команды Тутберидзе, но мое личное мнение — они могут не выиграть Олимпиаду из-за этого. Во всяком случае, есть риск. Сейчас появляются серьезные соперницы из Японии, Кореи, может быть, китаянки дома подтянутся — это как раз те страны, где тренироваться можно. Наши будут в медалях, но второе-третье места — потолок, за золото бороться будет трудно. Хотелось бы поскорее снятия всех ограничений, чтобы это можно было исправить и нагнать.

Мария Мостенец — ученица «Самбо-70», призер Кубка Москвы. На российских соревнованиях она даже обыгрывала Анну Щербакову и Алину Загитову, но сейчас выступает на уровне Кубка России. Школа «Самбо-70» закрыта на карантин с 16 марта, а последние ледовые тренировки проходили там 45 дней назад.