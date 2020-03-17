Ученицы Тутберидзе лидируют после короткой программы на Спартакиаде учащихся в Красноярске

Вице-чемпионка мира среди юниоров-2020 Дарья Усачева занимает первое место после короткой программы на X зимней Спартакиаде учащихся. За свой прокат 13-летняя фигуристка получила 72,55 балла.

Второе место у еще одной ученицы Этери Тутберидзе — 12-летней Софьи Акатьевой, получившей за короткую программу 70,18 балла.

Соревнования проходят без зрителей из-за пандемии коронавируса. Произвольную программу на турнире девушки представят в среду 18 марта, начиная с 11.30 по московскому времени.