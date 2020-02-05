Ученицы Тутберидзе и ЦСКА узнали стартовые номера на юниорском чемпионате России
20:16
В Саранске прошла жеребьевка юниорского первенства России по фигурному катанию.
Соревнования девушек, которые начнутся в 17:30 по московскому времени 6 февраля, откроет призерка юношеской Олимпиады Анна Фролова.
Третьей стартует Аделия Петросян, шестой — Софья Самоделкина, восьмой — Майя Хромых, девятой — Дарья Усачева, одиннадцатой — Софья Акатьева, с тринадцатого по пятнадцатый номер подряд получили Елизавета Берестовская, Ксения Синицына, Камила Валиева. (Дмитрий Кузнецов)
Стартовый список юношей и девушек на юниорском первенстве России по фигурному катанию. Жеребьевка только что прошла в Саранске. pic.twitter.com/bO1D5dgjoq— Lublineс93 (@Lublinec931) February 5, 2020
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