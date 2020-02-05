Ученицы Тутберидзе и ЦСКА узнали стартовые номера на юниорском чемпионате России

В Саранске прошла жеребьевка юниорского первенства России по фигурному катанию.

Соревнования девушек, которые начнутся в 17:30 по московскому времени 6 февраля, откроет призерка юношеской Олимпиады Анна Фролова.

Третьей стартует Аделия Петросян, шестой — Софья Самоделкина, восьмой — Майя Хромых, девятой — Дарья Усачева, одиннадцатой — Софья Акатьева, с тринадцатого по пятнадцатый номер подряд получили Елизавета Берестовская, Ксения Синицына, Камила Валиева. (Дмитрий Кузнецов)