ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Ученицы Тутберидзе и ЦСКА узнали стартовые номера на юниорском чемпионате России

20:16
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В Саранске прошла жеребьевка юниорского первенства России по фигурному катанию.

Соревнования девушек, которые начнутся в 17:30 по московскому времени 6 февраля, откроет призерка юношеской Олимпиады Анна Фролова.
Третьей стартует Аделия Петросян, шестой — Софья Самоделкина, восьмой — Майя Хромых, девятой — Дарья Усачева, одиннадцатой — Софья Акатьева, с тринадцатого по пятнадцатый номер подряд получили Елизавета Берестовская, Ксения Синицына, Камила Валиева. (Дмитрий Кузнецов)

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