Ученица Тутберидзе выиграла короткую программу на юниорском этапе «Гран-при России» в Уфе

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Ученица группы Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк заняла первое место в короткой программе на первом этапе «Гран-при России» в Уфе.

На втором месте Алена Принева, третьей стала Кира Трофимова.

Победительница стала единственной из участниц соревнований, кто исполнил в программе элемент ультра-си — каскад тройной аксель — тройной тулуп.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Первый этап. Уфа

Девушки. Короткая программа

1. Маргарита Базылюк (Москва, «Хрустальный») — 73,39.

2. Алена Принева (Москва, СШОР им. С.А. Жука) — 71,46.

3. Кира Трофимова (Московская область, «Ангелы Плющенко») — 64,85