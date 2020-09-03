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Ученица Тутберидзе выиграла короткую программу на юниорском первенстве Москвы. Перешедшая к Плющенко Жилина — 6-я

17:56
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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На первом старте сезона в российском фигурном катании, первенстве Москве среди юниоров, завершилась короткая программа у девушек. Ее с огромным преимуществом выиграла подопечная Этери Тутберидзе Софья Акатьева (74,01), которая исполнила каскад тройной аксель + тройной тулуп.

Этери Тутберидзе и&nbsp;Евгений Плющенко.Плющенко vs Тутберидзе. Кто победит в первой битве между ушедшими и оставшимися

Второе место — у ученицы Сергея Давыдова Елизаветы Берестовской из ЦСКА (66,73), третье заняла дочь и ученица Анны Царевой Мария Захарова (62,57), представляющая «Хрустальный».

У фигуристов «Ангелов Плющенко» короткая программа оказалась слабее. Лучшей стала Софья Муравьева, занявшая четвертое место (61,70), Веронике Жилиной не засчитали каскад из-за долгой паузы между двумя прыжками — она шестая (60,83).

Произвольная программа у девушек состоится завтра, 4 сентября.

Полные результаты соревнований можно посмотреть здесь. (Дмитрий Кузнецов)

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