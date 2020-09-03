На первом старте сезона в российском фигурном катании, первенстве Москве среди юниоров, завершилась короткая программа у девушек. Ее с огромным преимуществом выиграла подопечная Этери Тутберидзе Софья Акатьева (74,01), которая исполнила каскад тройной аксель + тройной тулуп.

Второе место — у ученицы Сергея Давыдова Елизаветы Берестовской из ЦСКА (66,73), третье заняла дочь и ученица Анны Царевой Мария Захарова (62,57), представляющая «Хрустальный».

У фигуристов «Ангелов Плющенко» короткая программа оказалась слабее. Лучшей стала Софья Муравьева, занявшая четвертое место (61,70), Веронике Жилиной не засчитали каскад из-за долгой паузы между двумя прыжками — она шестая (60,83).

Произвольная программа у девушек состоится завтра, 4 сентября.

Полные результаты соревнований можно посмотреть здесь. (Дмитрий Кузнецов)