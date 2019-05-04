Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, работающая с российским тренером Этери Тутберидзе, рассказала, под какую композицию она будет выступать в короткой программе в следующем сезоне. Она отметила, что предстанет в образе черного ворона.

- В следующем сезоне в своей короткой программе я предстану в образе черного ворона под музыку Camille Saent-Saёns "Dance Macabre", - написала спортсменка в Инстаграме.

19-летняя Элизабет Турсынбаева - серебряный призер чемпионата мира-2019. Также она заняла второе место на чемпионате четырех континентов и на Универсиаде.