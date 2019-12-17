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Ученица Тутберидзе поздравила Туктамышеву с днем рождения

11:45
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Сегодня 17 декабря чемпионке мира и Европы 2015 года Елизавете Туктамышевой исполняется 23 года. С этим событием ее поздравили многие коллеги-фигуристы.

В частности, ее одногруппницы: Софья Самодурова, Анастасия Гулякова и Алиса Федичкина, представительницы российских танцев на льду: Виктория Синицина и Тиффани Загорски, хореограф Адам Соля. Позже Туктамышеву поздравила и 14-летняя ученица Этери Тутберидзе Алена Канышева, выложив их совместное фото.

Туктамышева: как она собирается на свидания, красится и расслабляется после неудач

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