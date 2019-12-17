Ученица Тутберидзе поздравила Туктамышеву с днем рождения

Сегодня 17 декабря чемпионке мира и Европы 2015 года Елизавете Туктамышевой исполняется 23 года. С этим событием ее поздравили многие коллеги-фигуристы.

В частности, ее одногруппницы: Софья Самодурова, Анастасия Гулякова и Алиса Федичкина, представительницы российских танцев на льду: Виктория Синицина и Тиффани Загорски, хореограф Адам Соля. Позже Туктамышеву поздравила и 14-летняя ученица Этери Тутберидзе Алена Канышева, выложив их совместное фото.

Из Инстаграма Алены Канышевой pic.twitter.com/q6IjYXUhJs — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) December 17, 2019

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