Ученица Тутберидзе Петросян: «Люблю давать интервью, всегда к ним готовлюсь. Надо говорить интересно»
Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян в интервью после проката короткой программы на первенстве России в Красноярске поделилась впечатлениями от первого дня соревнований и отношением к общению с прессой.
— Я рада, что справилась со своим волнением, было определенное волнение перед стартом этих соревнований, короткой программы, — сказала Петросян. — Немного недовольна тем, что на последнем вращении расслабилась. Нужно было немного быстрее, набрать темп, а я расслабилась и у меня повело ногу. Хорошо, что хоть полоборота простояла.
— С чем связано волнение?
— С тем, что на прошлом соревновании, на пятом этапе Кубка России я сделала в степ-аут каскад и очень плохо откатала произвольную программу. Поэтому я очень хотела хорошо подготовиться и успешно выступить на этом первенстве России среди юниоров, показать себя с лучшей стороны. Реабилитироваться за предыдущий старт.
— Волновалась, что чуть ли не впервые на крупном старте?
— Очень рада видеть публику, рада, что у меня опять берут интервью. Мне это всегда нравится, люблю давать интервью. Нравится, что со мной полетели и Даниил Маркович (Глейхенгауз — прим. «СЭ»), и Сергей Викторович (Дудаков — прим. «СЭ»), для меня это первый такой опыт. Раньше меня выводил на лед всегда кто-то один, а теперь впервые такая комбинация. Очень интересно.
— Почему любишь давать интервью?
— Потому что меня спрашивают и стоит задача ответить как можно больше и интересно, чтобы людям было интересно меня слушать. Если говорить одно и то же, то будет неинтересно. Поэтому перед каждым соревнованием всегда стараюсь готовиться к интервью.
— Как выглядит этот процесс подготовки к интервью?
— Мы с мамой проходим вопросы, которые могут мне задать, и стараемся на них ответить.
— К каверзным вопросам готовишься?
— Нет.
— Четверной завтра будет?
— Нет. Собиралась его вставлять, но это будет чуть-чуть позже.
— В какой стадии готовности сейчас элемент?
— Четверной тулуп пока я оставила на потом, в последние недели больше работали над общей целостностью программы. Будем после первенства России над ним работать, — сказала Петросян.
(Рустам Имамов)
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