Ученица Тутберидзе Двоеглазова о прокате с двумя четверными: «Лучшее в карьере. Думала, что это сон»

Фигуристка Алиса Двоеглазова, которая тренируется в «Самбо-70» у Этери Тутберидзе прокомментировала свое выступление на первенстве России в Саранске.

«Оцениваю выступление как лучшее в карьере — я впервые выехала два четверных тулупа. Думала, что это какой-то сон! Потом не думала, что будет так тяжело катать вторую половину программы. Было очень тяжело, сил не оставалось после двух тулупов, и пошли помарки. Но в целом все неплохо. На тренировках я уже выкатывала два тулупа, не получалось только на соревнованиях. И, наконец-то, смогла! Тренеры были довольны, сказали тоже наконец-то!

После тулупов планы — четверной риттбергер. Думаю о них, глядя на Аделию Петросян? Есть такое. Уже были попытки в выезд, но после Нового года сделала ставку на тулуп. Как часто пересекаюсь со старшей группой? Довольно часто. У нас такое расписание, что лёд у нас сразу после них. Это мотивирует. Сейчас был чемпионат Европы, там были все наши девочки. Всей школой болели. Аня Щербакова, Камила, Саша — все молодцы. Жду ли Олимпиаду? Конечно! Будет интересно посмотреть", — сказала Двоеглазова.

Отметим, что в прокате Двоеглазова исполнила два четверных прыжка.